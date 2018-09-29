驚！愛滋病毒病從口入 葡萄牙新生兒遭父親感染

2018-09-29 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕葡萄牙里斯本大學（Universidade de Lisboa）與西班牙醫療研究機構共同發布罕見病例研究，一名葡萄牙男嬰出生幾天後就被父親感染愛滋病毒，在4歲時才被發現已成為愛滋病患，研究發布在《愛滋病研究與人類逆轉錄病毒》期刊（AIDS Research and Human Retroviruses）。

綜合外媒報導，出生於2009年、現年9歲的男孩確診為愛滋病患，父親也是愛滋病患，母親則無愛滋病，院方原先以為孩童遭到父親性侵而得病，但後來排除這個可能，採樣2人體內病毒加以分析，發現其實他出生沒幾天就已遭到愛滋病毒入侵，而且是病從口入。

男童父親在男童出生時就已是愛滋病患，院方發現，這名男童在剛出生時，曾吸吮父親手臂上的膿液，因而讓愛滋病毒進入體內。而當時男童父親正在接受梅毒與水痘治療，可能因此讓愛滋病毒感染力更強。

參加這項病例研究的美國西北大學（Northwestern University）醫學博士雷特納爾（Thomas Leitner）指出，這個案例並不會改變愛滋病毒主要的傳播方式，但大眾必須了解到，愛滋病患的大部分體液中均含有愛滋病毒，並且可能以意想不到的方式傳播。

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《愛滋病研究與人類逆轉錄病毒》期刊