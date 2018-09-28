2年內減掉10萬公斤！西班牙小鎮推大型減重計畫

西班牙西北部的納隆（Naron）小鎮今年推動大型的減重計畫，參與人數逾4千人，也訂下減重目標「要在2020年前減掉10萬公斤」。（法新社）

2018-09-28 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕肥胖是現代文明病之一，多國從政府到民間祭出許多甩肉撇步，但在西班牙西北部的納隆（Naron）小鎮今年推動大型的減重計畫，參與人數逾4千人，也訂下減重目標「要在2020年前減掉10萬公斤」。

據《法新社》報導，納隆小鎮人口約4萬人，但超重的人口卻占1/4，約有9千名體過超重的居民，3千名為肥胖者。減重中心的醫生皮內羅（Carlos Pineiro）開玩笑說：「來到21世紀後，人們似乎忘記走路」，但在這個小鎮似乎是如此。

皮內羅發現當地因為時常下雨，讓居民無所事事，只好把進食當作消遣，結果攝取過多卡路里而肥胖。此項計畫超過4千人參與，今年1月份開始減重計劃，參與者由當地醫生製定「瘦身套餐」，提供個性化的飲食和運動。

鎮上也為幫助減重計畫，不僅在18間餐廳推廣健康海鮮餐，受訪廚師說：「我用橄欖油代替奶油烹調，鹽分用魚、藻類及其他海鮮本身的鹹味代替」。參與的學校也鼓勵學生騎腳踏車或走路上學，或參加一項「邊讀邊踩」（I pedal while reading）的運動計畫，間接影響到身邊的父母及老師。

納隆鎮參與減重計畫的民眾，大多為成年人，55歲的泰瑞莎（Maria Teresa）說：「她3月體重82公斤，到現在體重降到70公斤」，讓她十分開心。這項計畫最終目的，不單只有「在2020年前減掉10萬公斤」，也是希望藉此讓居民能以健康的生活方式，阻止慢性疾病的發生，減少其醫療支出。