強國航太人才離職驚覺他是登月關鍵？原單位這樣說

2018-09-28 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕近日中國微博公眾號一篇「離職能直接影響中國登月的人才，只配待在國企底層？」報導引起熱議，內文指出中國西安航天動力研究所的一名科研人員張小平，因為自覺懷才不遇，為科研貢獻那麼多得到的回報卻少，便遞出辭呈，而主管覺得他的離開不會對團隊造成影響，就同意了他的離職。事後才發現張小平其實是核心人物，甚至還有可能影響中國的登月計畫，近幾日還狂發公文請張小平回去上班。然而事件延燒到目前為止，西安航天動力研究所跳出來指出事實根本不是這樣。

綜合媒體指出，在中國航天科技集團第六研究院－西安航天動力研究所長年致力於動力研究計畫的45歲科研人員張小平，原本的報導表示他因為努力了很久，月薪卻只有1萬元人民幣（約4萬5千元新台幣），覺得自己不被重視，毅然決然離開，並跳槽到民營公司北京藍箭空間科技有限公司，月薪直接翻10倍。而張小平離職後，西安航天動力研究所突然發現他是足以影響中國登月計畫的關鍵人物，並以「無法接受個人因素離職影響國家重要戰略發展項目」為由，要求張小平不得跳槽，讓不少網友表示「人才都走了，才發覺別人的重要性」，並支持張小平離職。

然而，今天卻有消息指出，西安航天動力研究所跳出來表示相關報導內容有誇大不實的部分，表示張小平根本不是什麼登月計畫的關鍵人物，之前擁有的月薪也沒有報導所述的那麼低，離職的原因純粹是人才流動罷了。之所以為要張小平回來是因為張小平本身掌握許多國家的航天機密，根據中國保密法規和單位的相關規定，人員離職後必須進行「脫密」的動作，但張小平當初卻沒有經過這一階段就擅自離職，有很大的安全隱患，因此西安航天動力研究所決定拿過去張小平所從事的工作內容向法律單位提出仲裁，沒想到卻遭到媒體炒作。而新浪軍事網該篇報導目前也已遭刪除。

院長劉志讓表示，研究院近兩年的確被民營的航太公司挖角不少人，但張小平的離職並不像先前大家所討論的會對項目造成什麼影響，但經過這個事件，研究院內部也會好好反思留住人才的措施。而張小平本人則低調向媒體表示，因為這事件被不少媒體輿論關注，讓他壓力很大，坦言「不會再回去（西安航天動力研究所）了...」。