南韓要求自衛艦撤「旭日旗」 日防衛相拒絕：當然會懸掛

2018-09-28 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕南韓海軍觀艦式將於下月開幕，南韓特地通知參加國在活動進行中只需懸掛本國國旗，似乎是間接要求日本海上自衛隊不得懸掛「旭日旗」。對此，日本防衛相小野寺五典今（28）天說，「懸掛自衛艦旗是日本國內法令規定的義務，當然會懸掛。」拒絕南韓提出的要求。

綜合外電報導，日本駐南韓首爾大使館前，昨天有群眾發起集會，抗議懸掛旭日旗的日本軍艦離開濟州島，不得參與觀艦式。南韓海軍也在8月底通知含日本在內，下月觀艦式的參加國在海上閱兵時，只需掛本國國旗和主辦國南韓國旗。這項要求被認為是針對日本海上自衛隊的自衛艦旗幟「旭日旗」，所定下的要求。

旭日旗圖案為日章旗（日本國旗）中間的太陽加上放射狀光芒，是第二次世界大戰時期舊日本軍使用的旗幟，部分曾遭日本侵略的國家如南韓及中國等，將它視為「象徵侵略」、「日本帝國主義」的象徵。不過，現行日本自衛艦旗上的太陽位置靠左，與二戰時太陽居中的旭日旗略有不同。

小野寺五典今天召開記者會，對於南韓提出的這項要求予以拒絕，他援引《聯合國海洋法公約》中表明，旭日旗相當於軍隊所屬船舶國籍的外部標識，強調「當然會懸掛。」

觀艦式是檢閱軍艦戰鬥力量的海上閱兵式，也是提供各國海軍互相交流的最佳平台。南韓國際觀艦式將在下月10日至14日舉行，約有20艘包括美國、中國及日本的外國戰艦。