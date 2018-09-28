丹麥突關閉對外交通！當地媒體指警追捕「危險份子」

2018-09-28 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕丹麥警方今日稍早關閉了丹麥兩座主要對外交通橋梁，並停止丹麥到瑞典、德國的渡輪，目前官方尚未說明原因。

綜合外電報導，丹麥警方今日透過推特表示，他們已經關閉兩座主要的對外橋梁─松德海峽大橋（Oresund Bridge）及大貝雷特大橋（Great Belt Bridge），並且停駛從丹麥到瑞典、德國的渡輪，而哥本哈根機場則不受影響，仍然開放。

丹麥警方對此並未有其他詳細解釋。當地媒體表示，警方正在尋找1名「危險份子」，但沒有說明這名「危險份子」的身分。