看了就分手？英國脫口秀播出10天已分手4000對情侶

蘇格蘭28歲喜劇演員史洛斯的脫口秀最近成為讓情侶們分手的導火線。（圖擷自IG）

2018-09-28 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕在台灣有些情侶禁地，謠傳只要戀人前往就可能分手。最近歐美也出現了一段脫口秀影片，才推出10天，就已經造成超過4000對情侶分手。

許多喜劇演員（comedian）常在脫口秀中分享他們對社會的見解，不過蘇格蘭28歲喜劇演員史洛斯（Daniel Sloss）的脫口秀最近卻成為讓情侶們分手的導火線。他在脫口秀裡面談到，我們的社會不斷傳輸給大家一個觀念，就是每個人都有一個靈魂伴侶，如果你沒有與某人在一起，你就是不完整、不完全的。但史洛斯認為，很多人反而因為這樣的觀念，在尋找伴侶時濫竽充數、與錯誤的人在一起。

史洛斯的脫口秀在9月11日於網路首播，有不少情侶在看完脫口秀後都決定分手。光是在節目播出的10天內，就已經有超過4000對情侶分手、17對夫妻離婚。史洛斯更表示，還有不少人在分手後特地傳訊息感謝他，讓他們有勇氣做出分手的決定。

史洛斯在IG貼出一位粉絲寫給他的訊息，粉絲表示她已處於一段暴力的婚姻長達3年，她過去一直很懷疑結婚是否是正確的決定，但她在看了史洛斯的脫口秀後才明白，她值得更好的人，因此決定提出離婚。

史洛斯表示，其實他只是提出多數情侶不敢問自己的問題而已，有很多情侶非常相愛，這些人是他無法、也不想要去拆散的。他也幽默表示，就算感情沒有順利走下去，世界上還有70多億的人，我們其實有很多選擇。