沒有退休金！ 南韓逾70歲老人 1/3須工作養活自己

2018-09-28 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕經濟相當發達的南韓，其實除了國內人口高齡化嚴重之外，也正在面臨老年人口沒有退休金，退休後還是得找臨時工作，才有錢繼續生活的窘境，就連70-74歲的老年人，都有33.1%的人仍在工作。

根據南韓《中央日報》報導，南韓統計廳發布的最新數據指出，有高達33.1%的70-74歲南韓老人仍在工作，是經濟合作發展組織（OECD）會員國當中，70-74歲老人雇傭率最高的國家，而在65-69歲的雇傭率則為45.5%，在OECD會員國中僅次於52.3%的冰島。

高齡人口仍需要工作，是因為南韓的老年人大多需要自己賺取生活費，難以仰賴退休金過活，最新調查指出，老年人的生活費「由本人與配偶支付」多達61.8%，「親戚、子女支付」則僅有25.7%。55-79歲人口的平均退休金為每月57萬韓圜（約新台幣1.5萬元），然而老年人口當中，能領到退休金人口的僅有45.6%。

在55-79歲的人口當中，調查指出今年有64.1%的人希望將來持續工作，比去年略為增加了1.5個百分點，其中有59%的人工作的原因是為了「補貼生活費」。儘管相當多老人在工作，但老年人的工作大多為臨時工、派遣人員，薪水較低，因此在2016年，南韓65歲以上人口當中，每10人就有4人收入低於貧窮線。