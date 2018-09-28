空拍機不夠看 美國業者將推出迷你潛艇攝影機

美國有工程師打造出潛水攝影機，讓使用者不下水也能拍到水中的生態。（圖擷自YouTube）

2018-09-28 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕近年來空拍機相當流行，讓空中攝影的門檻大幅降低。現在美國更有工程師打造出潛水攝影機，讓使用者不用下水也能拍到水中的生態。

綜合外媒報導，美國業者「SwellUSA」與「Urban Drones」的設計師花了兩年的時間設計了一款可以在水裡行動的攝影機。這台攝影機的外觀與一般空拍機相似，四周都有螺旋槳，而且可以在1公里的範圍內行動，想要拍攝海底樣貌的攝影師，不需要親自潛水，也能透過這個潛水攝影機捕捉影像。

這款潛水攝影機雖然只能持續行動17分鐘，但速度卻相當快，最高時速達每小時70公里。而且這台潛水攝影機還搭載WiFi與GPS，讓使用者可以隨時掌握機器的位置。此外，潛水攝影機的相機規格也相當高，除了能拍攝1200萬畫素的相片，還能錄製4K高畫質影片。潛水攝影機更引進了許多空拍機都有的自動跟隨模式，可以在水裡跟隨移動中的動物並進行拍攝。

這款潛水攝影機價格為769美元（約2.3萬新台幣），隨機還附有一個防水的遙控器，使用者在操作的過程中，也能從遙控器的螢幕上看到潛水攝影機當下拍到的影像。