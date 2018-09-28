超美的殺氣！ 美軍陸戰隊女士官 退伍變身辣模

夏儂是2019年的軍事月曆的封面女郎。（圖擷取自Instagram）

2018-09-28 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕2019年軍事系列月曆在曝光後引發矚目，其封面是一名穿著性感且氣勢十足的女性夏儂（Shannon Ihrke），她曾在19歲時加入美國海軍陸戰隊服役，執行4年勤務後退伍，如今跑道轉向模特兒事業，在IG上已擁有超過10萬名粉絲。

據《太陽報》報導，來自美國明尼蘇達州的夏儂，過去在海軍陸戰隊裡身任行政職，她表示，當時自己必須比別人付出兩倍努力，才能和男人有相同的地位，「軍隊裡許多隊員認為我的體能追不上他們，或者認為我不如他們強壯，而我的首要任務，就是要證明他們的想法是錯的。」同時，她也感謝那段時期的磨練，讓自己更加聰明、敏捷與強悍。

報導指出，夏儂在升上中士後走遍全世界，直到退役後，她決心投身到模特兒的事業探險。她說，在軍隊裡總是想著要為了同胞，變得更強；現在走入模特兒界，沒有人有義務為你做任何事，「你必須鞭策自己去做。」

據了解，除了拍攝軍事月曆外，夏儂也上過美國知名雜誌《美信》（Maxim）的封面，事業蒸蒸日上，而她認為是從軍的經驗帶給自己完成夢想的意志。

拿著槍拍攝的夏儂氣勢十足。（圖擷取自Instagram）

殺氣重重的夏儂。（圖擷取自Instagram）

夏儂的當兵時期及模特兒時期，各有不同風情。（圖擷取自Instagram）