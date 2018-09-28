11歲難民少女坐垃圾堆讀書 網友瘋狂轉發助她入學

日前有網友在土耳其伊斯坦堡的街頭，拍到1名11歲的難民少女坐在垃圾堆中讀書，影片在網路上獲得廣大迴響。（圖擷取自推特）

2018-09-28 20:05

〔即時新聞／綜合報導〕日前有網友在土耳其伊斯坦堡的街頭，拍到1名11歲的難民少女坐在垃圾堆中讀書，影片在網路上獲得廣大迴響，網友們都相當關心這名認真向學的少女，土耳其教育部也插手幫她安排學校就讀。

綜合媒體報導，11歲的敘利亞難民女孩庫瑪（Halime Cuma），日前被拍到坐在1座垃圾堆中用功讀書，影片在網路上不斷被轉發，不少網友都相當關心無法去學校讀書的庫瑪，更成功吸引了土耳其教育部的關切，不但幫庫瑪安排學校入學，且幫她支付學費。

11歲的庫瑪是家中長女，庫瑪一家從敘利亞逃到土耳其後，一直都靠撿回收物維生，而庫瑪會被拍到在垃圾堆上讀書，是因為她正巧在幫忙家人撿回收，就順便在垃圾堆上讀書，她的家裡還有7個弟弟妹妹，當中只有最小的孩子哈米德有持續就學。

根據土耳其當地媒體報導，庫瑪一開始無法上學，是因為文件、資料的錯誤。在庫瑪確定入學讀書之後，庫瑪表示她很興奮「可以在學校讀到很多的書」，庫瑪的爸爸也說，「我當然很希望我的孩子們都能進學校讀書，但令人難過地，這幾乎不會發生」，「庫瑪很幸運地有學校讀，在這之後，我希望所有的孩子都能有機會接受教育」。