強國家暴夫殘忍殺妻 竟打給岳母嗆「我把你女兒的頭砍了」

2018-09-28 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國有個冷血男子持刀狠砍妻子5刀，把頭砍下任由屍體的血流乾，竟還淡定地拿起手機打給岳母嗆聲，「我把你女兒的頭砍了！」更把案發現場血腥畫面錄下來傳給妻子的家人。死者姊姊憤怒地將這件事披露在微博上，後悔當初竟然信了這個男人的通篇鬼話，為善良的妹妹感到不捨。

根據中媒報導，事發於8月4日晚上10點半，在微博發文控訴的王姓女網友說，妹妹在5年前嫁給這個姓李的男子，沒想到步入禮堂後竟是地獄的開始。妹妹時常遭到丈夫家暴，一度受不了要提離婚，但李男說什麼也不肯，還揚言如果妻子要離開他，他就會「殺掉她娘家的人」。因為相信丈夫是有可能會做出這種事的人，為了不連累娘家，加上還有孩子，受害王女決定繼續忍氣吞聲。

今年2月，王女心想孩子已經長大了一些，花費也會變多，想到浙江寧波去打工掙錢貼補家用。母親擔心女兒，就讓家裡也要上浙江的親戚、鄰居一起陪女兒去。而在江蘇昆山工作的李男多次打電話給王女，要她去昆山陪他，可以一起工作，但王女多次拒絕。今年8月1日，李男開車到浙江寧波強行將王女帶走，發文控訴的姊姊說，當時很擔心妹妹，撥了電話，電話那頭的妹婿還一再保證自己已經改過，要好好當個好老公，而原PO也相信了這番話，沒多久就發生了悲劇。

王女到了昆山才短短4天，因為不想與老公一起工作，夫妻倆起了爭執，李男竟拿出菜刀二話不說就對妻子砍了5刀，王女的頭顱還被殘忍割下。犯案後，李男不帶一絲顫抖地打電話給岳母，嗆「我把你女兒的頭砍了！」老母聽到辛苦養大的乖女兒就這麼被殺掉，當場崩潰。之後李男還拍下血腥的案發現場影片傳給他們，讓死者家屬十分憤怒。據悉，警方已經將李男逮捕。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆