中國又出手？ 進出新疆車票突停售 外界憂要出大事

中國政府強行打壓新疆民眾。圖為在新疆巡邏的中國警察。（美聯社）

2018-09-28 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府近幾年在新疆廣設「再教育營」，非法關押上百萬名被當局認為思想有問題的維吾爾人，引起國際輿論撻伐，但中國卻堅稱，「再教育營」是為了「挽救這些被極端思想洗腦的人」。新疆媒體近日突然宣告，停售進出新疆的火車票且恢復販售日期不定，罕見做法讓不少海外華人質疑，「新疆是否要出大事了」。

據《烏魯木齊晚報》報導指出，「因旅客列車運行圖調整需要，新疆鐵路暫停發售旅客列車車票。」消息稱，自26日起，暫停販售10月22日及以後新疆鐵路始發直通、管內各次旅客列車車票。此次新疆鐵路暫停火車票販售後，恢復售票時間將另行通知；至於中國「十一長假」則照常營運，新疆鐵路部先前還宣布，在長假期間將加開119列旅客列車，滿足乘車需求。

由於官方沒有講明暫停售票原因，引發外界猜測新疆是否又有大事發生，不少海外華人也在社群網站推特（Twitter）PO文擔憂，「新疆是否要出大事了」。美國維吾爾人權項目主席土克爾律師指出，種種證據顯示，新疆正在發生種族清洗運動，中共試圖徹底摧毀維吾爾人的文化、宗教及傳統。

《自由亞洲電台》記者日前採訪了3位曾被關押，後來流亡到土耳其的維吾爾人，他們指證中共的所謂的「再教育營」，就是採取各種暴力手段對付維族人。面對指控，中國外交部副部長樂玉成日前接受英國《金融時報》專訪則宣稱，新疆的恐怖組織是因部分人遭洗腦，「有病就要早治」，他覺得有必要「挽救這些被極端思想洗腦的人」。