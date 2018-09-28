驚悚慎入！慘遭鋪路車輾過 鋪路工人粉身碎骨

2018-09-28 20:19

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡在本月發生一起駭人意外。一名38歲的男性鋪路工人在可倫坡（Colombo）工作時，被一台瀝青鋪路車輾過，當場粉身碎骨慘死。

根據外媒報導，據在場工作的工人表示，該名工人當時正在現場指揮交通，但疑似一台路過車輛太接近他，讓他在閃躲時不幸被瀝青鋪路車撞倒，並且活生生的輾了過去。

獲報到場的消防員卡羅斯（Carlos Ribeiro）表示，現場畫面十分令人震驚，他指出「到場時，瀝青鋪路車已經將工人整個壓扁，輾過的路面還留有他一部份的屍骸。」