瑞典公司用「男友看妹」圖當徵才廣告 遭裁決性別歧視

瑞典網路公司「Bahnhof」去年在網路上PO出1張「男友看妹」的惡搞圖，作為公司的徵才廣告，遭網友痛批性別歧視。（圖擷取自「Bahnhof」Facebook）

2018-09-28 19:16

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典網路公司「Bahnhof」去年在網路上PO出1張「男友看妹」的惡搞圖，作為公司的徵才廣告，遭網友痛批性別歧視，近日瑞典監管機構裁決，這張惡搞圖確實同時歧視了兩性。

綜合外電報導，瑞典網路公司「Bahnhof」去年在Facebook、Instagram等平台上，PO出1張「男友與女友走在路上，男友卻不顧身旁的女友，為1名充滿魅力的女孩回頭並且驚嘆」，作為該公司的徵才廣告，並附註那名相當有魅力的女孩就是「Bahnhof」公司，男友就是「你」，一旁面色不悅的女友則是「你現在的工作」。

這則廣告遭不少網友批評有性別歧視之虞，總共有15人向瑞典監管機構「Ro.」投訴，近日監管機構的主席與7名成員，共同做出裁決，「這幅圖傳達了『男人將女人視為與工作相同，可以輕易代換的存在』的刻板印象」，認定「Bahnhof」公司的這則廣告確實有性別歧視的問題，而且不只歧視女性，對男性有歧視及刻板印象。

但這個監管機構的裁決並沒有強制力，不能要求「Bahnhof」公司撤下其徵才廣告，「Bahnhof」公司對於裁決則回應，「只要是熟悉網路文化的人都應該知道，這張惡搞圖與兩性歧視毫無關係，只是惡搞地表示『Bahnhof』的吸引力」。