曝美掌握習行蹤 郭文貴爆韓正將取代李克強當總理

郭文貴爆料稱，近日與他開會的西方重要人士竟掌握習近平行蹤，而韓正似乎將取代李克強成為新任中共總理。（資料照，路透）

2018-09-28 17:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國流亡富豪郭文貴再爆猛料！自稱目前在加拿大深山老林與西方重要人士召開特殊會議的郭文貴，近日爆料指出，與他開會的西方人士竟掌握習近平近日的行蹤，更指習近平帶中共政治局常委、國務院副總理韓正，以及中央軍委副主席張又俠視察東北，而與會的西方人士分析，韓正可能很快就要取代李克強，成為中共新任總理。

郭文貴台灣時間27日凌晨在個人社交媒體上表示，近期跟西方重要人士在加拿大召開的神秘會議，討論了中共黨內高層的變化，而這些西方與會人士更對中共領導人習近平的行蹤瞭如指掌，指習近平「帶韓正、張又俠這幾天乘火車專列視察」，前往撫順、遼陽，造訪陸軍第七十九集團軍（原第39集團軍）、中國人民解放軍火箭軍（原二砲部隊）等軍事設施，更接見重要的「一些人」。

曝韓正可能取代李克強

郭文貴指出，張又俠入住金城，並與習在金城賓館一起接見黨政軍領導、視察瀋陽飛機工業集團（簡稱沈飛集團），隨後和習入住友誼賓館，並於28日晚上乘專列火車回京，認為這樣的行程安排有特殊的政治意義，更指與他開會的西方人士判斷，韓正似乎將很快取代李克強成為新任中國國務院總理。

上月專訪前美國副總統錢尼（Dick Cheney）副國安顧問葉望輝（Stephen J.Yates）曝光川蔡通話內幕，而知名度大增的海外自媒體「路德社」主持人路德近日在節目上透露，郭文貴在赴加拿大開神秘會議前曾與他通話，表示要去見一系列「美國最牛的人」，曾問及是否是美國總統川普，甚至是知名又神祕的羅斯柴爾德家族成員？竟遭郭文貴回應「比川普牛！」、「比羅斯柴爾德牛！」

路德：會議3頁文件 清晰描述習行蹤

路德認為，過去70年，沒有一個爆料能提前把中共高層的政治活動、詳細的行程安排提前曝光。路德透露，是要召開會議時，郭文貴才突然拿到3頁文件，而這3頁文件的內容「包含習近平去東北考察的整個行程，出行、聯絡人、陪同、接見，全部都在3頁紙裡頭！」路德認為，西方這種非官方組織對中共情報的蒐集非常了得。

對於與郭文貴開會是什麼組織？路德認為不是智庫，應該是比智庫更高一個級別的組織，更透露郭曾與他在通話中透露：「這個會議不是智庫的人在參加！」

根據中國官媒「新華社」官網的消息，習近平近日確實正在中國東北進行考察，26日在吉林、27日在遼寧，然而並未報導國務院副總理韓正、中央軍委副主席張又俠的近日動態，而習近平東北考察的照片也未見到兩人。