卡瓦諾遭議員露骨問題伺候...20年前他也這麼對付柯林頓

美國大法官提名人卡瓦諾遭控性侵。（美聯社）

2018-09-28 17:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國大法官提名人卡瓦諾（Brett Kavanaugh）性侵案攻佔各大外媒版面，他在聽證會作證時，被問到了不少相當露骨的問題，整個過程讓自許清白的卡瓦諾相當憤怒。但20年前，他在針對美國前總統柯林頓偷吃案草擬題目時，用字遣詞也相當直接。

卡瓦諾今天出席聯邦參議院聽證會為自己辯護，但議員提出的問題包括，「生殖器是否與原告福特有任何形式的接觸」、「是否曾經用手摀住原告的嘴」、「是否曾在任何時間點與原告有過性行為」，卡瓦諾對上述問題全盤否認。

回顧1998年引發美國政壇風暴的「陸文斯基醜聞」事件，時任總統柯林頓與當時的白宮實習生陸文斯基（Monica Lewinsky）發生不倫關係，使得柯林頓得出面作證。當時負責調查柯林頓財務的獨立檢察官史塔（Ken Starr），請來了年輕的卡瓦諾來協助他。

美國國家檔案局公布的文件指出，卡瓦諾在當時草擬了10個相當露骨的問題，包括「如果陸文斯基說，當你們在橢圓辦公室時，你把雪茄插入她的陰道，她是否在說謊？」、「如果陸文斯基說，她曾在橢圓辦公室幫你口交9次，她是否在說謊？」

51歲的大學心理學教授福特（Christine Ford）在聽證會上指控，高中時在一場派對上遭到卡瓦諾侵犯，強調「百分之百」是他，卡瓦諾對此堅決否認。