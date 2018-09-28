俄外交部：歐洲為了維持統一 需要找一共同的敵人

俄羅斯外交部發言人認為，歐洲為了維持統一，需要找一個共同的敵人。（歐新社）

2018-09-28 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕今年3月發生在英國的「諾維喬克」神經毒劑刺殺案，一名投誠英國的前俄國情報員斯格里帕（Sergei Skripal），遭到化學武器暗殺未遂，讓英俄關係至今仍極為緊張。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）近日接受外媒訪問時表示，歐洲為了維持統一需要找一共同的敵人，斯格里帕中毒事件相關的情況就證明這點。

根據俄羅斯衛星通訊社報導，今年3月4日，前俄國情報員斯格里帕及其女兒在英國索爾茲伯里市街頭一張長椅上昏迷不醒，英國政府稱，導致斯格里帕父女中毒的是「諾維喬克」神經毒劑，並認定俄羅斯與此事有關，然而俄方至今仍堅決否認，今年9月，英國更起訴俄軍總參情報總局的特工，指控他們是毒害斯格里帕的兇手。

然而俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）近日接受義大利雜誌《全景週刊》（Panorama）採訪時表示，歐洲為了維持統一需要找一共同的敵人，斯格里帕中毒事件相關的情況就證明這點。「我們的對手找到了聯合在一起的理由。」

她表示：「請給我們一份當時2、3天內在索爾茲伯里的所有外國人名單。目前唯一證據顯示，在犯罪發生日2名俄羅斯人在索爾茲伯里停留，那麼當時沒有其他國家公民嗎？請給我們他們的通話記錄或其確切的移動情況。否則要衛星幹甚麼？」暗諷相關指控毫無證據。