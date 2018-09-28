寒夜拯救無尾熊寶寶 黃金獵犬無私母愛獲封英雄

無尾熊寶寶睜大雙眼好奇地看著鏡頭，被牠牢牢抱住的黃金獵犬艾莎卻略顯無奈。（圖擷取自Caters News Agency）

2018-09-28 16:34

〔即時新聞／綜合報導〕狗是人類的好朋友，不只能陪伴家人，更有可能成為人們倚重的搜救犬，對身旁需要幫忙的生命提供協助。位處南半球的澳洲現仍相當寒冷，當地一隻5歲的黃金獵犬艾莎（ASHA）日前在寒夜裡拯救了1隻與母親失散的無尾熊寶寶，狗主人翌日發現後又驚又喜，將牠倆的照片上傳網路，艾莎隨後也被當地媒體封為小小英雄。

綜合澳洲媒體報導，維多利亞州（VIC）西部的Strathdownie地廣人稀，當地農場林立，不時有野生動物出沒。當地本週稍早經歷一波酷寒天氣，夜晚戶外低溫降至攝氏5度以下，一日早晨，45歲的農場女主人凱莉（Kerry McKinnon）聽聞丈夫呼叫，奔至客廳後發現自家的雌性黃金獵犬艾莎半躺在地上，表情平靜中帶有一絲無奈。

凱莉憶述，自己第一時間並未察覺有異，仔細端詳後才發現有隻無尾熊寶寶緊緊攀附在艾莎背上，正瞪大圓滾滾的雙眼好奇地盯著她看，她這才知道，原來愛犬前晚在自家庭院遇到了這隻與媽媽走散的無尾熊寶寶，並以自身溫暖的毛皮拯救了這隻在寒夜中瑟瑟發抖的小孤兒。

凱莉推測，無尾熊寶寶可能因故從母親的育兒袋中摔落，最終輾轉來到她家門廊，由於當天凌晨戶外氣溫降至攝氏5度以下，夜裡又有狐狸出沒，「若未碰上艾莎，小無尾熊恐怕撐不到日出」。

當地媒體紛紛報導這份暖心的新聞，將艾莎封為英雄，由於澳洲法律規定，若無相關執照，任何人都不得擅自捕捉或撫養野生動物，目前這隻無尾熊寶寶已被送至相關機構由專業人士照顧，並將由該機構負責照料直至可以被野放之時。