雙橡園首辦蘭花展 「花現台灣」讓人讚不絕口

2018-09-28 14:57

〔駐美特派員曹郁芬／報導〕近130種台灣培育出的蘭花今天化身為蘭嶼的飛魚、獨木舟，甚至蘭亭集序中的「曲水流觴」，將雙橡園裝扮得千嬌百媚。即使在大雨中，這場「花現台灣」的美麗盛宴仍讓百餘位賓客讚不絕口。

台灣蘭花舉世聞名，曾在英國和瑞士等國際場合展現令人驚艷的軟實力，為配合雙橡園130週年，台灣蘭花展首次進駐華府，讓各國外交官樂得拈花惹草。

台灣蘭花產銷發展協會秘書長曾俊弼表示，台灣每年有2300萬株蘭花進口到美國，在美國市佔高達7成，而且享有品種的優勢。這次參展蘭花主要來自紐約、紐澤西州的台商以及台糖公司。

這項活動由農業委員會和外交部共同贊助，台灣蘭花產銷發展協會負責策展，出席者包括美國在台協會執行理事羅瑞智，尼加拉瓜駐美大使胡克（Campbell Hooker）、巴拉圭駐美大使Rojas Irigoyen、巴拉圭駐美洲國家組織常代Ruiz Díaz Bareiro大使、宏都拉斯駐美大使Tábora Muñoz等華府政學界與文化界人士。

駐美代表高碩泰致詞時說，台灣素有「蘭花王國」的美譽，美國又是最重要蘭花外銷市場，占台灣蘭花總出口額的32%，希望藉此展現台灣精緻多元文化。出席來賓每人離去時更獲贈一株蘭花為伴手禮。