美中貿易戰加劇 《紐時》：逼走在中國外商

美國與中國的貿易戰持續加劇，本週一（24日）美國對中國2000億美元商品進行課稅，這讓許多在中國的外國企業考慮撤出中國，尋找更便宜的地點生產其產品，像是越南、柬埔寨、孟加拉國和衣索比亞。（法新社資料照）

2018-09-28 14:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國與中國的貿易戰持續加劇，本週一（24日）美國對中國2000億美元商品進行課稅，這讓許多在中國的外國企業考慮撤出中國，尋找更便宜的地點生產其產品，像是越南、柬埔寨、孟加拉和衣索比亞。

《紐約時報》報導，時裝設計師史蒂夫·馬登（Steve Madden）和德國體育品牌Puma等在美國擁有重要業務的公司已經表示，他們希望將生產轉移到中國以外的地方。台灣電子代工大廠英業達也為貿易戰做出應急計畫，將在中國生產的產品轉移到台灣、捷克、墨西哥和美國休斯頓。

報導提到，這些企業想要離開中國，並不僅是由於貿易戰。官方數據顯示，中國近年來平均薪資增加約3分之1。另外，中國普通工廠勞工每年平均收入大約為1萬美元，相較之下，柬埔寨服裝勞工的最低工資約為其5分之1。由於不斷增加的關稅，以及未來可能會加劇的背景下，增加了這種緊迫性。

雖然中國仍具有一定的吸引力，但也有企業選擇在其他地方設廠。為歐克利公司（Oakley）生產產品的Pactics，2010年就決定在柬埔寨開設工廠，它的競爭對手認為這種行為很瘋狂，但它看到了「某種跡象」，雖然在柬埔寨建造工廠不易，但如果工廠現今還在中國，早就已經倒閉。