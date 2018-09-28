中國明星生技公司被爆數據造假 市值1日蒸發逾300億

最近金斯瑞生物科技的一項臨床數據卻被踢爆涉嫌造假，被質疑該報告缺乏數據完整性、研發專業知識、安全記錄和製造能力。（示意圖）

2018-09-28 12:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國明星生物醫藥公司「金斯瑞生物科技」公司旗下的南京傳奇生物向美國美國臨床腫瘤學會（ASCO）提交的CAR-T細胞療法（LCAR-B38M細胞製劑），成為中國首個獲得受理的臨床申請，也是中國生技業唯一被美國生技產業接受的重大成就，但最近這項臨床數據卻被踢爆涉嫌造假，27日該公司股票跌停板，全日下跌26.79%，市值一日蒸發近79.6億港元（約新台幣310.55億元）。

中國明星生物醫藥公司「金斯瑞生物科技」，去年在港股漲幅超過450%，公司旗下的南京傳奇生物向美國美國臨床腫瘤學會（ASCO）提交的CAR-T細胞療法（LCAR-B38M細胞製劑），成為中國首個獲得受理的臨床申請，並為中國生技業唯一被美國生技產業接受的重大成就，聲稱該療法可成為癌症重大疾病的未來治癒方案。

但最近這項臨床數據卻被踢爆涉嫌造假，被質疑該報告缺乏數據完整性、研發專業知識、安全記錄和製造能力，27日該公司股票跌停板，全日下跌26.79%，市值一日蒸發近79.6億港元（約新台幣310.55億元）。

綜合媒體報導，閻火研究（Flaming Research）最新報告指出，金斯瑞在美國臨床腫瘤學會上公布的臨床數據客觀性存疑，承接臨床試驗的西安交通大學第二附屬醫院在業內實力較弱，數據可信度較低，臨床試驗管理鬆散，幾乎未形成完整的SOP體系。

此外，上海數據明顯遜於西安數據，但是公司僅選擇性披露西安數據，誤導投資者。上海長征醫院的受試者死亡案例，也遲遲沒有揭露真相。另外，金斯瑞管理層高位套現，並且通過隱蔽的子公司股份支付方式竊取公眾股東利益，強烈懷疑臨床數據涉嫌造假，建議投資人賣出該股，並下調目標價至3.29港元。

閻火研究的報告導致金斯瑞股價暴跌，27日盤中一度大跌46.91%，創下2015年12月上市以來最大跌幅，上午11時32分起停牌，報11.86港元，全日下跌26.79%，成交額5.62億港元，市值1日蒸發近79.6億港元。

金斯瑞今上午發布聲明澄清，表示該報告前後並無閻火聯絡公司管理層之記錄，相信，閻火之最終目的為拉低股份價格及詆毀本公司之聲譽，本公司正諮詢法律顧問及將考慮對閻火採取法律行動。金斯瑞今天也宣布復牌，盤中一度大漲18%。