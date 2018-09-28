效法納粹？ 中國版《聖經》傳將充斥愛黨思想

隨著當局打壓基督教力道增加，中國網購平台也悄悄將《聖經》等宗教經典下架。（法新社）

2018-09-28 09:57

〔即時新聞／綜合報導〕即便中國近年對境內基督徒進行大規模迫害，天主教教宗方濟各仍於22日與中國達成主教任命協議，引來國際輿論熱議，美國舊金山一名牧師日前公開表示，中國政府將重新編訂《聖經》，其中會加入儒家、道家及佛家經典，並在註釋本中體現愛黨愛國的「社會主義價值觀」。

根據美國《自由亞洲電台》報導，美國舊金山「華人基督徒公義團契」創辦人劉貽牧師，日前公開演說時表示，中國政府將重新編訂及註釋《聖經》，新編的《中華基督教聖經》將加入儒家、道家及佛家經典篇章，註釋部分則會引入愛國、愛黨思想，以體現社會主義核心價值觀。

劉貽牧師指出，中國政府近年大力迫害境內基督徒，從關閉教堂、拆除十字架到抓捕無辜牧師及徹查家庭教會，當局目的在推行「基督教中國化」，這也包含重新編訂中國版聖經。

他說，重編《聖經》勢必遭到全球基督徒抵制與譴責，中共未必能在短時間內如願，但重新翻譯及推出註釋本則很有可能，強調「最危險的是出版具有社會主義核心價值的《聖經》註釋本」。

劉貽牧師進一步表示，這不是首度有獨裁者重新編訂《聖經》，他說，上世紀納粹德國時期，希特勒就曾出版過《納粹版聖經》，內容將「摩西十誡」改作「納粹十二誡」，要求信眾們「尊敬你的元首和主人！快樂地為人民工作和犧牲。這就是主對我們的要求！」