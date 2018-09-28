川普提名大法官人選遭控性侵 國會作證激動喊冤

2018-09-28 04:36

〔中央社〕美國總統川普提名的大法官人選卡瓦諾遭中學女同學福特指控當年曾意圖性侵她，福特今天在國會作證後，卡瓦諾稍後也現身激動陳詞喊冤，否認曾對任何人有過性侵犯行為。

51歲的福特（Christine Blasey Ford）目前在加州擔任大學心理學教授，她在聯邦參議院司法委員會作證時表示，「百分百」確定卡瓦諾（Brett Kavanaugh）就是1982年在一場派對上意圖性侵她的人。

路透社報導，卡瓦諾稍後作證時大聲喊冤，力圖挽救他的大法官提名案。他自稱是「詭異和明顯人格謀殺行動」的受害者，表示他要「明確斷然」否認福特的指控。對於另兩位女子指控他也曾在1980年代對她們犯下性侵犯行為，他則斥為「邪惡不實」 說法。

他說，他和家人的名譽都已因這些指控遭到「徹底而永久的摧毀」。

但是卡瓦諾表示：「我不會因為受此恫嚇而退出提名程序。」

卡瓦諾由妻子陪伴進入聽證會場，神情嚴肅。他強烈抨擊民主黨參議員，自稱是他們精密算計政治「打擊」的受害者。

這場重要的聽證會可能決定卡瓦諾的任命案能否獲得參議院通過，川普的共和黨同志和反對此案的民主黨議員為此爆發激烈政治爭鬥。

卡瓦諾在作證過程中數度強忍淚水，話聲哽咽，尤其是在提起他的女兒曾建議家人為福特祈禱，以及談起他的父親時。

他小心翼翼避免斥責福特，只表示希望她「沒有不良用心」。他說，他不是質疑福特可能曾經在某時某地遭到某人性侵犯，但他從來沒有侵犯過她或任何人。他說：「我是清白的。」