歐盟指脫歐談判不實傳聞多 需保持冷靜

2018-09-28 02:44

〔中央社〕距離英國脫歐只剩半年時間，歐盟今天表示正為各種情境做好準備，沒有忽視「無協議」的可能性，強調面對許多不實的「恐怖故事」傳聞壓力下，依舊會保持冷靜繼續談判。

英國即將在2019年3月29日脫離歐洲聯盟，但雙方目前仍未談定分手後的經貿等關係安排，目前最大岐見是關於北愛爾蘭邊界檢查議題，英國首相梅伊直言「無協議」脫歐好過得到一個壞協議。

歐洲聯盟（EU）執委會發言人席納斯（Margaritis Schinas）今天在布魯塞爾主持記者會，不斷重申歐盟正朝達成英國「有協議」脫歐努力，談判團隊會為各種情境做好準備。

席納斯說，雖然目前的資源和注意力都投注在「A計劃」，但歐盟沒有忽視「無協議」的可能性，此外他說，建議大家一起對正在傳播的許多恐怖故事保持距離。他舉例說，像有傳說有某歐盟重要人士要從紐約（目前是聯合國大會開會期間）趕回布魯塞爾等等，歐盟依舊會冷靜面對繼續談判。

英國首相梅伊（Theresa May）7月提出「契克斯計畫」（Chequers plan），主張在屬於英國的北愛爾蘭建立一個自由貿易區，避免出現檢查哨等「硬邊界」，且英國提議和歐盟在「貨物」項目上維持自由貿易，但占英國經濟很大比重的「服務業」除外。

但歐盟對此不同意，歐盟負責英國脫歐談判的首席代表巴尼耶（Michel Barnier）9月初表明，英國必須全盤接受歐盟單一市場的規則，不可以從中挑選。歐盟提議不如將北愛爾蘭留在歐盟的關稅同盟及單一市場。

而歐洲理事會主席圖斯克9月19日在奧地利薩爾斯堡的非正式峰會上直言梅伊的方案「行不通」，脫歐談判陷入僵局。（編輯：林治平）