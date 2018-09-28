咬定卡瓦諾當年圖性侵 福特：很怕他殺了我

2018-09-28 02:36

〔中央社〕美國總統川普提名的大法官人選卡瓦諾遭高中女同學福特指控當年意圖性侵她，福特今天在國會作證表示，她「百分百」確定卡瓦諾就是攻擊她的人，當時她很怕他會意外殺了自己。

51歲的福特（Christine Blasey Ford）目前在加州擔任大學心理學教授，她在聯邦參議院司法委員會作證時，多次情緒激動，語音顫抖。她強調自己不可能誤認卡瓦諾（Brett Kavanaugh）是攻擊她的人，「百分百」確定就是他。

卡瓦諾的任命案受到嚴格審查，因為還有另兩名女子也出面指認他曾對她們有性侵犯行為。這場聽證會因此備受重視，對現任聯邦上訴法院法官的卡瓦諾也可能造成毀滅性結果，將決定他的任命案能否通過。

福特宣誓作證時宣稱，事情發生在1982年，地點在馬里蘭州一處住家舉行的派對，當時她才15歲，17歲的卡瓦諾酒後意圖性侵她。

福特以悲悽的語音，讀出事先備妥的證詞。她說：「我今天來到此地不是因為我願意，我感到惶恐。我之所以會來，是因為我負有公民責任，必須告訴各位，我在和卡瓦諾一同讀高中時，遭遇了什麼事。」

被問起她為何確定攻擊者是卡瓦諾時，她充滿信心回答說：「就是基本的記憶功能。」她又說，「受創傷的體驗」被烙印在她腦海裡。

福特追述36年前派對上的往事說，卡瓦諾當時和他的朋友賈吉（Mark Judge）「看來都喝醉了」，她要上廁所時被他們推進一間臥室，他們鎖上了門，「我被推倒在床上，卡瓦諾撲到我身上」。

她說：「卡瓦諾對我上下其手，企圖脫我衣服。不過他難以得逞，因為他已酩酊大醉，而我也在外衣裡穿了一件連身式泳衣。當時我相信，他要性侵我，我力圖呼喊求救。」

福特表示，當她試圖呼喊時，卡瓦諾以手摀住她的嘴。她說：「這是最讓我害怕的事，讓我一生都蒙上陰影。當時我難以呼吸，心想卡瓦諾會意外殺了我。」

被問起對這次事件記憶最深的是什麼，她說：「腦中最難以抹滅的是笑聲，他們兩人放肆的笑聲，他們以糟塌我為樂。」

福特說，後來因為賈吉也跳上床，使他們全都滾下地，她才得以逃走。

卡瓦諾堅決否認對任何人有過這類攻擊行為，堅稱他是「抹黑攻勢」的受害者。但福特駁斥有關她是因政治動機指控卡瓦諾的說法。

她說：「有人指控我這麼做是出於黨派政治動機。說這種話的人不了解我。我是極為獨立的人，不會充當任何人的爪牙。」