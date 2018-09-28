川普挺以巴兩國方案 引發關注

2018-09-28 00:46

〔中央社〕以色列總理和巴勒斯坦自治政府主席在聯合國發言前，美國總統川普首度表態支持以兩國方案解決中東衝突的言論引發關注。

川普贊同巴勒斯坦建國的目標，態度溫和，他今天稍晚略為改口。川普上任前，以巴和平進程一直是美國長期關注的焦點。

川普昨天趁著聯合國開會之便，與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會晤，川普表示支持兩國方案，因為「我認為這是最佳解決之道，這是我的想法」。

川普稍晚在記者會上表示，表達同樣的看法，但他也重申他先前的立場。

川普說：「若以色列人和巴勒斯坦人想成為一國，我可以接受。」

「若以色列人和巴勒斯坦人想成立兩國，我可以接受。如果他們開心，我就開心。」

尼坦雅胡和巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）今天稍晚將在聯合國發表演說，但他們雙方似乎不大可能被川普的言論打動。

尼坦雅胡與川普會面後告訴以色列媒體，他對川普傾向兩國方案並不感到驚訝。

尼坦雅胡重申他的立場，在任何與巴勒斯坦簽定的協議下，以色列必須保有安全控制。

巴勒斯坦官員對川普的發言不以為然。

川普去年12月承認耶路撒冷為以色列首都後，巴勒斯坦自治政府切斷與白宮的聯繫。

巴勒斯坦自治政府官員指控，川普政府公然偏袒以色列，並試圖脅迫巴勒斯坦接受川普的條件。

許多人寄望，1990年代簽署的奧斯陸協議能夠實現以巴兩國建國的目標，但這個目標迄今仍然遙不可及。美國主導的和平談判自2014年破局後，以巴和平進程停滯不前。