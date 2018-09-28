巴基斯坦新總理填充國庫 賣了前總理的牛

巴基斯坦新總理伊姆蘭汗（Imran Khan）正努力填充國庫，週四（27日）以高價賣了8隻牛。（約新台幣58萬元）。（法新社）

2018-09-28 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦新總理伊姆蘭汗（Imran Khan）正努力填充國庫，週四（27日）以高價賣了8隻牛，籌得1.9萬美元（約新台幣58萬元）。據悉，這些牛被養在總理府，為前總理夏立夫（Nawaz Sharif）和其家人提供牛奶。

《BBC》報導，伊姆蘭汗打著反貪腐改革口號上台後，開始施行他所謂的財政緊縮政策，但評論家認為，到目前為止，這些政策都沒有什麼實質性作用。

賣掉總理府8隻牛也是伊姆蘭汗的緊縮政策之一，這也是他過去10天內第2次出售政府資產，先前已賣了一輛防彈吉普車，籌得60萬美元（約新台幣1800萬元）。

總理府週四拍賣牛隻引來不少夏立夫支持者關注，已有一座乳牛牧場的拉提夫（Hasan Latif）花了2500美元（約新台幣7.6萬元）買下其中一隻牛，「這是為了紀念他，如果有機會，我會試著把牠當作禮物送給他」。

雖然總理府的員工對拍賣結果非常滿意，「超出了我們的預期」，但有一些有興趣的買家指出，這些牛隻在市場上的價格只有競標價的一半，認為拍賣價格過高。