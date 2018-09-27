抗衡中國一帶一路 美眾院通過「建設法」

美國眾議院週三（26日）通過國際發展投資法案「2018年善用投資促進發展法」，被認為是直接抗衡中國的「一帶一路」。眾院外交委員會主席羅伊斯指出，這項法案將在新興市場給創業者力量，並創造就業機會，減少貧困。（法新社）

2018-09-27 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院週三（26日）通過國際發展投資法案「2018年善用投資促進發展法」，簡稱為「建設法」。該法案被認為是直接抗衡中國的「一帶一路」。美國參議院已表示會盡快通過這一法案。白宮曾說會支持這項法案。

《美國之音》報導，這項法案由眾議院外交事務委員會亞太小組主席約霍（Ted Yoho）發起，將海外私人投資公司與美國國際發展署的兩個部門合併，設立一個規模更大的美國國際發展金融公司，加倍提供經費幫助全球貧困地區興建基礎設施和發展經濟。

約霍曾表示，這項法案是美國政府抗衡中國一帶一路戰略的直接回應。眾院外交委員會主席羅伊斯（Ed Royce）週三也說，「中國和其他專制國家正在獵食發展中國家」，北京的一帶一路讓這些國家背上無法還清的債務，「這不符合美國的民主價值」。

羅伊斯在法案通過後發表一份聲明說，美國不能坐在一邊觀看，這項法案將在新興市場給創業者力量，並創造就業機會，減少貧困。他指出，這不僅對美國的出口和就業來說是一個勝利，也會強化美國的國家安全。

除了美國要以「建設法」抗衡一帶一路，歐盟也計畫推出「亞洲連線戰略」（Asia connectivity strategy），在兼顧環境與勞動標準的前提下，協助亞洲國家改善運輸、能源和數位基礎建設，並強調不會讓參與國家背負償還不起的債務。