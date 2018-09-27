割包皮變去勢！毀了男嬰未來幸福 判賠9.4億

2018-09-27 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕2013年一名出生約18天的美國男嬰進行割包皮手術，結果執刀醫生及助產士不慎割去部分龜頭，卻沒有告知男嬰雙親，他們一氣告上法院，要院方為男嬰的未來幸福及童年負責！克林頓地區法院最近判決，醫生和助產士需對男嬰一家賠償3100萬美元（約新台幣9億4700萬元）。

根據美國知名「Pope McGlamry」律師事務所25日發表的新聞稿，這起醫療事故糾紛發生於2013年10月，受害男嬰出生18天後，被母親威里斯（Stacie Willis）帶去喬治亞州里弗代爾（Riverdale）的「生命周期兒科診所」（Life Cycle Pediatrics）割包皮。

進行手術期間，執刀醫生雷吉斯特（Dr Brian Register）及助產士瓊斯（Melissa Jones）用鉗子夾住男童的陰莖底部後，卻誤割部分龜頭，讓患部大量流血。但院方並未告知威里斯她的孩子慘遭「去勢」，而是叫她：「如果有大量出血要去急診室」。事後，院方將切斷的患部藏起來，更在訴訟期間丟掉，讓受害家屬相當不滿。

訴訟期間，有兒童溺尿科醫生說，「原本切斷的部分可以在6至12小時內接回」，但院方卻未對威里斯告知，有意毀壞男嬰的下半輩子。受訪律師尼爾（C. Neal）指出，原本可以讓男嬰過上正常的童年生活，但因為院方的疏忽及隱瞞訊息，因此法院在9月21日判定院方敗訴，必須賠償男嬰家屬3100萬美元（約新台幣9億4700萬元），包含過去到未來男童所需的治療，及面對心理陰影的諮商等費用。