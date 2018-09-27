浙江大學新規定 要學生每學期跑上百公里

為了追求跑步成績滿分，浙大學生聚集在操場跑步的身影越來越多，畫面相當罕見。（圖擷取自浙江大學微信公眾號）

2018-09-27 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江大學規定今年度新生每學期必須修滿54節體育課，至少參加一次校內體育競賽，還推出跑步APP鼓勵學生跑步集點，若想在跑步分數上拿到滿分，男生一學期要跑168公里，女生則要達到120公里。

綜合外媒報導，浙大為了提升學生們的體能，從這個學年度起，體育課程由每學期必修36節提升到54節，包括32節的課堂專項教學，16節的課堂專項輔導課，2節的體適能測試，2節的運動安全教育和體育理論考試，還規定每位學生一定都要參加至少1次的校內體育競賽，算2節課堂時數。此外，每天下午4點45分至5點半，統一調整成浙大學生體育互動時間。

浙大公共體育與藝術部主任吳葉海表示，課程改革後，學生的體育成績中，室外體育課的鍛鍊佔比，由之前的10%提升到15%。另外學校還推出自己研發的「浙大體藝APP」跑距鍛鍊課程，學生必須在學期內跑滿48次，男生每次至少3.5公里、女生至少2.5公里，且每次跑完需上傳照片打卡以防止作弊。

為了追求跑步成績滿分，浙大學生聚集在操場跑步的身影越來越多，畫面相當罕見，還有人錄下影片分享，令網友們直呼「整個學校都散發著活力！」