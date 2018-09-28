美神父連續性侵男童潛逃出境 26年後被FBI找到

2018-09-28 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名現年80歲的神父被揭發涉嫌性侵多名男童後，於1992年潛逃出境，從此消失25年；直到2017年被FBI發現在摩洛哥一間兒童英語學校擔任教師，曝光的他隨即遭到學校開除，並被當局逮捕，在2018年9月被引渡回美國接受審判。

綜合外媒報導，現年80歲的亞瑟．佩羅（Arthur Perrault）被控在1991年至1992年期間，涉嫌性侵7名兒童；當年他在即將被起訴的前夕潛逃到加拿大，隨後轉往當時與美國沒有簽署引渡協議的摩洛哥，人間蒸發25年。

但在2016年，美國聯邦調查局（FBI）啟動調查後，發現他躲在摩洛哥的丹吉爾（Tangier），在一間兒童英語教室任教，東窗事發後，他立刻被學校開除，也被當地警方逮捕；美國的承辦檢察官稱他是「連續的戀童性侵犯」，而經過新墨西哥州當局的調查，至少有38名兒童曾遭到他性侵。

而美國當局進一步調查還發現，過去亞瑟就曾因為在任職的教區騷擾兒童，在1965年被送到新墨西哥州一間專門輔導戀童癖神職人員的心理治療中心，但之後又被推薦到別處當神父，他還曾致信給受害者家屬，辯稱自己的戀童行為全是「因為罹患癌症」，但事後當局發現他根本沒有癌症；亞瑟在今年9月21日首度出庭時堅稱無罪，不過法官以他「可能會潛逃」為由裁定羈押，直到判決出爐為止，預料最高可能面臨無期徒刑。