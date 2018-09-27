強制家長早上輪班「站校門」 天津小學老師挨轟

老師在家長群組裡宣布，日後家長們每天早上都得輪流到校門口站崗。（圖翻攝自微博）

2018-09-27 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國天津市一所小學的老師，21日在家長群組裡發布訊息，要求家長們每天早上必須輪流到「校門口站崗」，一同維護孩子上學的安全，讓家長們感到相當不滿，引發爭議。

根據《齊魯晚報》報導，中國天津海新區一所小學的老師，21日在有學生家長裡群組發布訊息，表示「應學校及教育部要求，日後每天都要有家長陪同學校導護，每位家長都得輪值」，且如果當天輪班家長在7點40分到8點這段時間，無法在校門口值勤，還得自行和其他家長協調「調班」，說完老師還附上一張輪班的時間表。

許多家長後在收到老師訊息後都回傳「收到」，但有名家長卻感到相當暴怒，回嗆「我是送孩子去學習的，不是保鑣！」，指出如果真的有歹徒持刀要砍孩子，自己沒有專業訓練也打不過，且7點40分到8點這段時間，家長們都紛紛趕著去上班，根本沒空去執勤。事後該名家長便將對話截圖po上網，引發網友熱議。

對此，有網友留言，「學校沒錢多請幾個保安嗎？」、「強制輪值太過分，通常都是採自願報名制的」、「如果還是孕婦怎麼辦？」，但也有網友支持學校的作法，「學校和家長合作一起守護孩子很好啊」、「一學期頂多才輪一次很難嗎」，甚至還有別校已經在值勤的家長表示，「這很普遍，我們甚至還要鞠躬。」