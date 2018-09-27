針對「俄」鄰？ 北約下月舉行冷戰後最大規模軍演

2018-09-27 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕北大西洋公約組織下月將舉行冷戰後最大規模軍演「三叉戟2018」（Trident Juncture 2018），約有4萬4000名士兵參與。布魯塞爾北約總部強調，這並不是針對來自某個國家的可能打擊所進行的演習。

《德國之聲》報導，「三叉戟2018」將於10月25日到11月23日在挪威登場，旨在演練北約在「同盟受打擊」情況下做出反應的能力，等同北約29個成員國中，任何一個受到敵對方攻擊的情況下，其他同盟國必須提供援助。

這場軍演約有4.4萬名士兵參與，還有130架飛機、70艘船艦和超過1萬台車輛也會參加。據悉，這是冷戰結束後，北約舉行規模最大的軍演。北約官員指出，上一次規模超過今年「三叉戟」的軍演，是在蘇聯解體後的1991年。

報導指出，2014年俄羅斯併吞烏克蘭的克里米亞半島後，北約改變了策略，波蘭、立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞因感受到俄羅斯的威脅，要求北約加強軍備、提高威懾能力。

北約發言人表示，今年「三叉戟」軍演是要演練共同防禦某一假想敵，「設想的情境和訓練並不針對某一國家」。但在非正場合，北約官員承認，演習在一個與俄國接壤的國家舉行絕非偶然。

俄羅斯月初剛在遠東地區和太平洋展開代號「東方—2018」（Vostok-2018）的大型軍事演習，有30萬名士兵參加。