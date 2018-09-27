中國允「城投債」泡沫化 恐掀P2P數百倍規模金融風暴

2018-09-27 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國官方本月發布《關於加強國有企業資產負債約束的指導意見》，當中提到若國營融資平台機構一旦喪失債務償還能力，允許「依法實施破產重整或清算」引發民間憂慮，一旦地方政府向民間借貸的「城投債」泡沫化，就會掀起比P2P產業債務大數百倍的金融風暴。

綜合外媒報導，中國發布的該意見中第5條「加強國有企業資產負債約束的配套措施」，當中第5款提到「依法依規實施國有企業破產」，特別強調地方政府（國營）融資平台公司若無法還債就可變相欠錢不還，國營企業須秉持「大而不能倒」的原則經營。

此意見發布後受到中國投資人與業界人士矚目，原因在於國營企業提供的融資平台中，佔比最重的為向民眾借錢的「城投債」，年利率高達15%至25%，因此吸引大量投資人挹注資金，但各官媒目前均把焦點放在國營企業負債率下降，意圖轉移民眾目光，但中國政府負債率（債務/GDP）至2017年已逾60%，超出國際社會能接受的範圍。

中國證券監督管理委員會前官員指出，「城投債」掛羊頭賣狗肉，假國營企業之名向民眾吸金，幕後操盤手其實就是中國政府，地方官將民眾的錢使用在「政績工程」，調任後原有的工程沒有接續，讓相同的狀況一再發生，債務越來越多。

國際金融協會（IIF）統計，中國總債務占GDP（國內生產毛額）由2008年底的171％，今年第1季已激增至299％。換言之，就算中國願意把所有GDP用來償債，仍有經濟規模2倍的債務。