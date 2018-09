遲到無法登機 愛爾蘭狂男竟闖停機坪追飛機

2018-09-27 20:27

〔即時新聞/綜合報導〕趕不上飛機怎麼辦?愛爾蘭都柏林機場今(27)日有名男子因遲到無法登機,竟闖入停機坪追飛機,最後被機場工作人員壓制、並遭警方逮捕。

綜合外媒報導,都柏林機場發言人告訴愛爾蘭廣播電視(RTE),這名男乘客和另名女乘客預計今早搭乘瑞安航空飛往阿姆斯特丹,卻遲到,2人在飛機艙門關閉後才抵達登機口。

發言人表示,這名20多歲焦躁不安的愛爾蘭男子在得知無法登機後,不斷要求地勤人員攔下飛機,還敲窗試圖讓飛機等候,最後竟趁機推開一扇門闖入停機坪,試圖攔下飛機。

目擊者告訴RTE,這名男子「非常堅決」地想要上飛機,描述他「把行李夾在他的手臂下」朝飛機跑去。

瑞安航空的工作人員見狀趕忙上前阻止,把男子壓制在地上,機場警察獲報後也立刻趕到現場逮人。據報,男子已被帶到警局接受偵訊,預計將面臨相關起訴。

男子的離譜行徑也導致航班延誤21分鐘。

WATCH: BBC News NI reporter @NewsDeclan was at the scene for this morning's passenger runway arrest at Dublin Airport pic.twitter.com/qF9eWMYGPD