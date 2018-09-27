梅根有喜了？波浪捲變直黑長髮掀熱議

近期梅根（左）與哈利王子（右）出席活動時，外界注意到她的招牌髮型波浪捲，換成一頭又黑又長的直髮，讓外界掀起懷孕一說。（美聯社）

2018-09-27 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕自從梅根馬克爾（Meghan Markle）嫁入英國皇室後，一舉一動成為媒體焦點。近期她與哈利王子在羅浮堡大學（Loughborough University）出席活動，外界注意到她的招牌髮型波浪捲，換成一頭又黑又長的直髮，掀起熱議。

綜合外媒報導，24日羅浮堡大學舉辦一場鼓勵及培育年輕選手成為教練的公開活動，梅根穿著深藍色的褲裝、及黑色長褲出席。她不僅與現場的年輕選手互動，被捕捉到動感的一面，也被發現她換新髮型，一頭烏亮的直黑長髮，但英國網友們卻紛紛覺得她孕味十足。

新髮型掀起熱議，許多網友直指「梅根懷孕了！」，但換髮型等於懷孕一說從哪裡來？起源於另一名皇室成員－凱特王妃，2017年皇室宣布凱特懷上第3胎時，被發現她懷孕前後，髮型不一樣，被形容為「轉移肚皮的絕招」，因為凱特懷第1胎時也是如此。

皇室成員換新髮型成為一種懷孕的奇特指標，但梅根是否懷孕，仍是外界猜測，梅根與哈利王子，及其他皇室成員未回應此事。