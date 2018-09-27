日本京都住宿稅下週開徵 住宿費將調高

日本京都府開徵住宿稅，下週一起生效。（歐新社）

2018-09-27 19:28

〔即時新聞／綜合報導〕日本京都府開徵住宿稅，下週一（10月1日）起在超過3200家酒店、傳統旅館和民宿生效，屆時住宿費將隨之提高。

《日本時報》報導，京都將成為繼東京、大阪後，第3個實施住宿稅的地方政府，新稅制規定，房價每晚低於2萬日圓（約新台幣5500元）收取每人每晚200日圓（約新台幣55元）；每晚2萬至5萬日圓（約新台幣5500至1.37萬元）收取每人每晚500日圓（約新台幣137元）；超過5萬日圓（約新台幣1.37萬元）的住所，每人每晚收取1000日圓（約新台幣275元）住宿稅。

當局建議遊客與旅行社核對新稅是否包含在所購買的任何旅行方案中，否則，房客將在退房時被收取費用。

當局預估，今年財政年度到明年3月結束時，新的稅收制度可帶來19億日圓（約新台幣5.2億元）額外收入，在2019財政年度，預計將創造約45.6億日圓（約新台幣12.5億元）稅收。官員表示，「這筆資金將用於保護京都的資源，以及致力減緩壅塞的城市交通狀況，特別是人滿為患的公車，以及打擊非法民宿」。

由於到訪遊客數屢創新高，交通壅塞和非法民宿已成為京都的大問題。當地政府官員7月表示，去年有超過1550萬人留宿在京都的住宿設施，其中350萬人來自國外。