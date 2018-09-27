以毒攻毒？男子用毒蛇咬舌戒鴉片 專家：小心送命

印度某些社區中有人會讓「毒蛇」咬自己的舌頭，來獲得快感。圖與當事人無關。（圖翻攝自YouTube@Life Stuff Hub）

2018-09-27 19:26

〔即時新聞／綜合報導〕印度近日一份新研究指出，有長期吸食鴉片的患者，利用「毒蛇咬自己的舌頭」，來獲得快感，並減輕鴉片藥物戒斷帶來的痛苦，但這種蛇毒療法恐有待商榷，也不排除毒蛇毒液過多可能導致患者死亡，研究發表在《Indian Journal of Psychological Medicine》上。

研究內容顯示，一位33歲的印度男性，過去15年來因長期吸食鴉片，導致身體出現許多併發症和心理功能障礙，但透過朋友推薦，他開始嘗試「蛇毒」，讓舌尖被疑似眼鏡蛇的毒蛇咬，起初1小時內他感到失去平衡和視力模糊，但事後3至4周的時間，他卻能一直維持著高度興奮的狀態，甚至對原本習慣的鴉片和酒精也都興致缺缺，認為蛇毒是一種新的藥物替代品。

研究發現，在過去以往的確有藥物嚴重依賴的患者，嘗試以蛇毒代替鴉片和酒精，但在多數報告中，一些毒蛇神經毒素導致的陣痛，和一般因藥物戒斷引起的陣痛是不同的。蛇毒可以為患者帶來狂喜的原因，可能和大腦裡的多巴胺獎賞機制有高度的關係。

研究指出，儘管這種「以毒攻毒」情況在印度某些社區很常被濫用，但實際紀載的病例卻很少，因此療效恐有待商榷，且毒蛇是否導致患者死亡，也和毒液的多寡有很大關係。

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