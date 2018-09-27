印度宣布通姦除罪！最高院認定舊法條違憲又歧視女性

印度最高法院今（27）日裁定，通姦不再是犯罪行為。（美聯社）

2018-09-27 17:56

〔即時新聞／綜合報導〕印度最高法院今（27）日裁定，通姦不再是犯罪行為，宣布這項有158年歷史的殖民時期法律違反了憲法並歧視女性。

綜合外媒報導，去年8月，居住在義大利的印度商人希恩（Joseph Shine）請求印度最高法院廢除這項有逾百年歷史的法條，其規定任何男子「與已婚婦女發生性關係，但未經其丈夫許可」就觸犯通姦罪，最重可處5年監禁或罰款。

希恩指出，這項法條相當獨斷、歧視男性和女性，因為通姦案中，女性被視為「受害者」、不會被定罪。希恩指出，女性的處境和男性並沒有任何的不同。他也指出，法條也「間接歧視女性，誤把女性認為是男性的財產」。

雖然執政黨「印度人民黨」反對這項請願，堅持通姦應該仍然是刑事犯罪，但印度最高法院首席法官米斯拉（Dipak Misra）宣讀判決時指出，雖然通姦仍是離婚等民事案件的有效理由，但「這不能構成刑事犯罪」。

最高法院5位法官都指出，這項法律陳舊、武斷又違憲，「從犯罪的角度來思考通姦，是一個退步的作法」，且剝奪了女性的尊嚴和個人選擇權，並將女性視為男性的財產。

這是印度最高法院本月第2次推翻殖民時期法律，本月初，法院將同性間性行為定為無罪。這項法條已有157年歷史。