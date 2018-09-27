為讓包裝環保可回收 民眾寄洋芋片空包裝施壓...

民眾響應環保活動，紛紛將吃完的洋芋片包裝郵寄回洋芋片公司。（圖擷自「#PacketInWalkers」推特）

2018-09-27 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕21日，一名環保人士艾希克羅（Geraint Ashcroft）在推特上發起將洋芋片包裝寄回洋芋片公司的活動，許多民眾紛紛響應，將寄回洋芋片的照片放上推特，此舉帶給洋芋片公司壓力，承諾將在2025年前讓包裝可回收！

綜合外媒報導，民眾透過此舉希望讓百事公司的洋芋片子公司「Walkers」正視環保問題，「Walkers」發言人出面回應，表示的確收到許多民眾郵寄的空包裝，也意識到塑料包裝會造成環境問題，公司目前已將收到的空包裝用於研究其他包裝的可回收性，總公司並承諾道「2025年所有包裝將可100％回收、堆肥或生物分解」。

《CNN》報導，發起人艾希克羅表示，英國人每年吃下60億包袋裝的洋芋片，且洋芋片的包裝是一次性不可回收，對環境會造成非常嚴重的損害，民眾紛紛響應艾希克羅的想法，有超過30萬人在網路上簽署請願書要求「製造商將包裝材料改為可回收材料，更表示非塑料的環保材料是首選」，不少響應民眾將自己吃完的洋芋片包裝寄回「Walkers」並拍照上傳網路標記「#PacketInWalkers」。

《衛報》報導，面對民眾響應環保活動大量郵寄洋芋片包裝的情況，皇家郵政對此表示，希望民眾不要盲目跟風將空的洋芋片包裝郵寄，並建議民眾郵寄時不要在包裝外張貼任何跟郵寄資料無關的訊息，但若物品的郵寄資料正確，皇家郵政就有義務處理，會將物品運送到指定地。