總統選輸跑去別國選市長！法國前總理參加巴塞隆納選戰

法國前總理瓦爾斯參選法國總統大選失利後，25日宣布將參選西班牙巴塞隆納市長，引來各界譁然。（歐新社）

2018-09-27 16:49

〔即時新聞／綜合報導〕今年56歲的法國前總理瓦爾斯（Manuel Valls）在上次法國總統大選失利後，25日宣布下週會辭去法國國會議員、將參選西班牙加泰隆尼亞的巴塞隆納市長，引來各界譁然。巴塞隆納現任市長柯拉奧直接開酸：「他（瓦爾斯）在法國政壇一敗塗地，所以才回來這裡。」

據《法新社》報導，瓦爾斯於巴塞隆納的舊市街召開集會，面對眾多群眾以西班牙語與加泰隆尼亞語表示：「這是經過深思熟慮的結果，我做了這個決定，我決定參選巴塞隆納下屆市長選舉」、「自出生以來，我與巴塞隆納緊密的關係從未改變」。

瓦爾斯指出，巴塞隆納面對治安惡化、觀光客過多、房價升高，以及加泰隆尼亞獨立風波造成企業逃離，正讓這個城市喪失活力，需要一個新的領導人進行改革。瓦爾斯指出，他將在下週辭去法國國會議員，今年夏天時也已向馬克宏表示想參加巴塞隆納市長選舉的目標。

瓦爾斯的父親來自加泰隆尼亞，在巴黎認識了瑞士籍的母親，並於巴塞隆納生下瓦爾斯。法國《國籍法》為屬地主義，西班牙《國籍法》則為屬人主義，兩者皆承認雙重公民身分，因此瓦爾斯具有雙重國籍。另外，根據歐盟《馬斯垂克條約》，只要身為歐盟公民、居住於歐盟城市，即有權參與當地地方選舉。

上次法國大選時，瓦爾斯曾投入「社會黨」初選爭取候選人資格，在敗給自己內閣團隊中的教育部長阿蒙後，轉向支持馬克宏，這讓他被社會黨貼上叛徒的標籤。瓦爾斯也申請加入馬克宏創立的中間派政黨「共和國前進」（La République En Marche），但該黨認為「不符合標準」，拒絕瓦爾斯入黨。

據《BBC》報導，對於瓦爾斯的參選聲明，西班牙政壇相當嗤之以鼻，加泰隆尼亞自治政府前主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）酸他是「一個不知道巴塞隆納，巴塞隆納也沒人知道他的候選人」；巴塞隆納現任市長柯拉奧也酸：「他在法國政壇一敗塗地，所以才回來這裡。」