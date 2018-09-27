遊客穿太辣！ 峇里島擬禁著比基尼參觀神聖遺址

印度度假勝地峇里島日前宣布將對遊客擬定新規定，將禁比基尼、擅自參觀神廟。（路透）

2018-09-27 15:39

〔即時新聞／綜合報導〕印度度假勝地峇里島日前宣布，將考慮對當地寺廟聖地進行控管，遊客不能再著清涼比基尼到神聖的地方拍攝美照，這對神靈來說是不敬的舉動。

綜合外媒報導，峇里島近年成為很夯的觀光勝地，2017年更吸引超過500萬遊客參觀，當局表示，近年遊客「質量下降」，由於遊客在聖地穿著清涼、只想著拍美照的心態，極不尊重島上數百個神聖遺址，引起當地居民不滿，認為這樣是在瀆褻神靈，且這類案件層出不窮，讓當局甚為煩惱。

《衛報》報導，峇里島副省長佐科達（Tjokorda Oka Artha Sukawati）表示，以往對遊客太過於寬容，遊客不尊重的舉止讓當局感到十分擔憂，因為寺廟是峇里島的文化、習俗及精神，更說道，未來幾周內將研議新規定，擬不開放遊客在無相關人士陪同下擅自參觀神廟。

《福斯新聞》報導，先前有一名丹麥遊客在峇里島上一間寺廟「靈吉帕德馬薩那神殿」（Puhur Luhur Batukaru）拍攝了一張蹲坐在神殿寶座上的畫面，這對宗教信仰是極度冒犯的行為，為此當局正在尋找拍攝這張照片的遊客。