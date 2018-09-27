媽媽剎車不及撞校車 女童遭手中平板電腦重擊身亡

2018-09-27 13:59

〔即時新聞／綜合報導〕現代社會智慧型手機及平板電腦等3C產品相當普及，被不少新生代父母視為「電子奶嘴」，在安撫幼童方面屢收奇效，但相關爭議卻也甚囂塵上。西班牙日前就發生一起離奇車禍，兩車衝撞力道雖不大，但坐在後座兒童安全座椅上的3歲女童，卻被手中的平板電腦重重砸到臉部，經搶救仍不治身亡。

綜合外媒報導，這起車禍發生於本週一（24日），西班牙西北部的比拉諾瓦德亞羅薩（Vilanova de Arousa）一名26歲母親駕車接送3歲大的女兒時，因前方校車緊急剎車不慎撞上，由於車速並不甚快，母親僅受輕傷，但女兒手中的平板電腦卻因強大的慣性脫手而出，重擊其頭臉部，令她當場重傷昏迷，即便救難人員緊急出動直升機將其送醫，這名女童最終仍在昏迷20小時後宣告不治。

警方表示，事故發生前，女童已被妥善固定在兒童安全座椅，不料最終卻仍發生憾事，其詳細死因尚未確定，但平板電腦的衝撞確實造成她頭部多處嚴重受傷，此外，事故中另有2人受到輕傷，分別為女童的母親及校車上的另一名學童。

事故發生後，當局即發布聲明，重申「車內所有未經固定的物體，都有可能在發生車禍時，挾帶衝擊力撞傷車內乘客」，有關單位也坦言，這類事故在過去相當罕見，不過由於現在人們使用智慧型手機或平板電腦的頻率日益增加，這類具相當重量的堅硬物體長時間放置於頭部附近，的確很有可能在車禍中造成嚴重傷害。