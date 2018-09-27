與郭文貴聚餐密會？賈躍亭急否認：純屬謠言

有傳言指出，遠走美國的前樂視集團創辦人賈躍亭近日與中國流亡富豪郭文貴密會聚餐，官方隨即發聲明否認。（資料照，路透社）

2018-09-27 12:53

〔即時新聞／綜合報導〕因債務問題遠走美國的前樂視集團創辦人、新能源汽車公司法拉第未來（Faraday Future）現任CEO賈躍亭，近期被曝出與流亡美國的中國商人郭文貴在美國聚餐。隨後法拉第未來發聲明表示，這項消息純屬謠言，賈躍亭並不認識、也從未接觸過郭文貴。

近日美國網路上出現「郭某某正在加州洛杉磯和賈躍亭等滯留美國富豪聚餐」的傳言，指被中共通過國際刑警組織發出紅色通緝令的中國流亡富豪郭文貴和前樂視集團創辦人、法拉第未來現任CEO賈躍亭在美國洛杉磯聚餐，25日法拉第未來在官方推特發布聲明否認，指出相關訊息純屬謠言。

聲明表示：「賈總完全不認識郭文貴，也從未與其有過任何形式的任何接觸，更沒有與其會面，對於任何的虛假報導，都將保留採取必要法律措施的權利，已對該造謠網站發送了律師函。」

由於欠債不還，賈躍亭、相關家人以及樂視網皆被中國列入資本市場「老賴」名單。2017年12月，賈躍亭被法院列入失信被執行人名單、2018年4月，妻子甘薇也成老賴、2018年9月18日，樂視網被列入失信被執行人名單。