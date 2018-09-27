訂機票買到「消失的座位」 女乘客傻眼控廉航

2018-09-27 12:02

〔即時新聞／綜合報導〕16日一名搭乘廉航的女乘客伊卡（Satwika Ika）在臉書上貼出一張標示著35號座位的機票，但不料上飛機後卻發現跟本沒有35排，座位只到34排，她向空服人員反映後，空服人員很隨便的將她安置在34排其中一個座位上，服務態度讓她非常傻眼。

綜合外媒報導，伊卡花費47美元（約1400台幣），購買獅子航空（Lion Air）從印度的巨港要飛往首都雅加達的機票，上飛機找尋座位時，赫然發現機上座位只到34排，34排後面已經是洗手間，根本沒有第35排，空服人員將她安排到34排中的座位中，但當另一名乘客拿著34排的機票請她離開後，她又被轉到另一個座位上，服務態度如此隨便，令人錯愕。

《太陽報》報導，伊卡表示自己並不是唯一一個遇到這個狀況的人，一個帶著小孩的家庭也在找尋第35排座位，她說，這件事發生之後，從未收到航空空司的致歉，憤而將在機上遇到「消失的座位」的情況放上臉書。

獅子航空對此出面發表道歉聲明說：「對伊卡和其他乘客感到抱歉，該航班最初應由波音737-900ER載客，容量有39排共215個座位，但因調度問題，將航班從較大的波音737-900ER更換為較小的737-800NG，34排共189個座位，才會發生這個問題。」