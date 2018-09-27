涉隱瞞離婚生子 新科烏克蘭小姐頭銜被拔引論戰

來自基輔的23歲美女薇羅妮卡成新科烏克蘭小姐，但卻被爆涉隱埋曾離婚生子的事實，頭銜遭拔。（圖擷自「Veronika Didusenko」Instagram）

2018-09-27 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕上週甫落幕的2018年烏克蘭小姐選拔（Miss Ukraine 2018），由來自基輔的23歲美女薇羅妮卡（Veronika Didusenko）摘后，原先要代表烏克蘭參與世界小姐選拔的她，被主辦單位發現她隱瞞自己離婚，還有一名4歲小孩的事實，遭取消冠軍資格，引發網友論戰。

薇羅妮卡長年從事慈善事業 學貌兼具

綜合外媒報導，來自基輔的薇羅妮卡，今年23歲，擁有175公分的高挑身材，畢業於歐洲名校之一的基輔大學，會說英法西俄等多國語言；外表出眾的薇羅妮卡，平時就從事慈善活動，利用她數學系的專業，積極參與「Young Einsteins」活動，該組織致力於幫助那些對於數學、自然科學有興趣的孤兒，讓他們獲得足夠的教育資源。

涉隱瞞離婚生子事實 頭銜遭拔

本月20日，2018年烏克蘭小姐比賽落幕，薇羅妮卡擊敗眾多佳麗，當選為新科烏克蘭小姐，預計12月代表烏克蘭赴中國參加世界小姐選拔，不料薇羅妮卡被爆料，隱埋自己曾離過婚，還有一名4歲小孩的事實，主辦單位經查證後，宣布取消薇羅妮卡冠軍資格。

根據烏克蘭小姐選拔規章，所有參賽佳麗必須年紀在24歲以下，未婚且沒有孩子，主辦單位指出薇羅妮卡涉嫌欺瞞，根據合約，違規者必須賠償在烏克蘭小姐選拔期間的所用花費，主辦單位稱這是一筆鉅款，但決定從寬處理，剝奪她的頭銜後，不會再要求她賠償，同時決定在30日選出新的烏克蘭小姐。

選美限制引發網友論戰

網路上引發論戰，有網友批評這項限制是赤裸裸的歧視，「我不認為孩子和家人應該成為女孩們追夢的障礙」、「是時候打破這種規則了」，不過也有人認為欺瞞之舉不可取，「所有人的規則都是一樣的，這不是烏克蘭所定的限制，而是世界小姐選拔就有這規定」、「Miss這個詞，本來就是指未婚未育的女性」。

主辦單位指出，要求參賽佳麗不要生孩子，是因為獲得冠軍頭銜後，接下來的1年有許多需要履行的義務，包含遠赴各國參與活動、參加時裝秀等，無法與孩子共度時光。

據了解英美等國的選美比賽之前也有相同規定，但英國小姐選拔已於2013年取消這項限制，「我們相信一個已婚或育有子女的女性也可以成為他人強有力的榜樣。」

薇羅妮卡尚未對此正式回應，僅在個人IG上感謝粉絲們在「如此艱難的時刻」仍支持她，甚至在爆發爭議後，其IG追隨者持續飆升。

薇羅妮卡擁有175公分的高挑身材，畢業於歐洲名校之一的基輔大學，會說英法西俄等多國語言。（圖擷自「Veronika Didusenko」Instagram）

爭議爆發後薇羅妮卡尚未對此正式回應，僅在個人IG上感謝粉絲們在「如此艱難的時刻」仍支持她。（圖擷自「Veronika Didusenko」Instagram）