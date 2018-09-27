戰勛彪炳！ 俄諜毒殺案一嫌竟是俄軍情局上校

Bellingcat指出，魯斯蘭·波什羅夫的真實身分就是俄國軍情局的切皮加上校。（擷取自Bellingcat網站）

2018-09-27 11:59

〔即時新聞／綜合報導〕沸騰數月之久的俄諜神經毒劑案，引發以英美為首的西方國家與俄羅斯對立情勢升高，英國新聞調查組織「Bellingcat」今天披露，涉嫌以神經毒劑殺害俄羅斯前雙面諜的2名俄國嫌犯中，其中1人的真實身分是俄國軍情局上校。

英國檢方本月初表示，有充分的證據顯示俄羅斯人亞歷山大·彼得羅夫（Alexander Petrov）和魯斯蘭·波什羅夫（Ruslan Boshirov）涉嫌下毒，英國檢方隨後也向2人發出國際刑警組織的「紅色通緝令」及歐洲逮捕令。

根據「Bellingcat」網站今天公布的資訊，這2名俄羅斯嫌犯均為俄國軍情局的秘密軍官，其中魯斯蘭·波什羅夫的真實身分更被證實為軍情局的切皮加上校（Anatoliy Chepiga）。據稱，切皮加上校戰勛彪炳，曾在2014年從俄國總統普廷手中獲頒俄羅斯聯邦英雄勳章（Hero of the Russian Federation），後者乃俄國國民可以獲得最高級別的榮譽頭銜。

「Bellingcat」進一步指出，多數俄國英雄勳章會在公開儀式上頒發，且會描述獲獎者的貢獻及作為，但切皮加上校獲獎一事格外保密，僅在克里姆林宮網站以一句話草草帶過，該機構研判，這意味著切皮加執行的任務屬國家至高機密，僅該國最高領導階層得以參與其中。