教師「板書再見文」惹議 稱拒從校方「作業無零分」政策遭解僱

美國一名教師在個人臉書上貼出一張「板書再見文」，表示自己因不願執行學校的「作業無零分」政策而遭到校方解雇。（圖擷自Diane Tirado臉書）

2018-09-27 09:56

〔即時新聞／綜合報導〕日前，佛羅里達州聖露西港（Port St. Lucie）一名教師在個人臉書上貼出一張「板書再見文」，引發外界熱議，貼文更被轉發了兩千多次，她向授課學生表示，因拒絕將未交作業學生的成績打零分，而遭正在實施「作業不給零分」政策的學校開除。

綜合外媒報導，52歲的女教師提拉朵（Diane Tirado）在聖露西港的西門K-8校區（West Gate K-8 School）擔任社會科教師，上周她無預警接到解僱消息，校方並未說明解雇原因，她認為是因不願意遵守學校的「作業無零分」政策而遭到解雇，便在學校的白板上寫下「再見孩子們，提拉朵老師愛你們，祝你們擁有美好的人生，老師因為拒絕將沒有交任何作業的學生成績打零分而被解僱」，消息一傳開，引起大家關注。

《福斯新聞》報導，學校督察根特（Wayne Gent）否認提拉朵是因為這原因遭到開除，他表示，提拉朵是因為在校與學生、家長、同事的互動缺乏專業，表現不合格，才被解雇，更說道：「校方有收到學生投訴表示，提拉朵在校友對學生進行體罰。」；對此提拉朵否認校方的指控，並考慮對校方提告誹謗。

《WPTV-TV》報導，根特補充說：「沒有地區或學校有這種政策，禁止教師將未交作業的學生成績打上零分，沒有規定所有評分都至少要給50分。」他表示，提拉朵所謂的「作業無零分政策」，是校方希望學生不被分數高低所困，若學生無法一開始就達到標準，學校會給予其他機會讓他們完成，不讓學生感覺到挫折。