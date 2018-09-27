慘！英航香港不敵同業競爭 空服員全被解僱了...

英國航空香港昨天約談香港外站的空服員，宣布下月底結束運作，全數85名員工都被解僱。（路透）

2018-09-27 07:27

〔即時新聞／綜合報導〕英國航空（British Airway）香港昨天約談香港外站的空服員，宣布下月底結束運作，全數85名員工都被解僱，不少空服員聞訊落淚，英航香港工會總幹事吳敏兒批評，英航倉促解僱員工的行為粗暴、過分、不負責任，令員工不受尊重。

綜合港媒報導，英航香港聘有85名空服員，其中24人是約聘人員，每年續約一次。昨天英航香港分批召集員工，被通知即日起不用上班，拿到1個月代通知金，未來4天公司會個別再約見員工，商討會否向員工額外提供賠償。

在英航香港服務的空服員年資最長達32年，有一名年資近6年的合約制空服員Kimie哭訴，資方解僱手法不近人情，「好不開心，太突然」；工會總幹事吳敏兒則批評公司做法太過粗暴。另有不少同事知道被解僱後痛哭、感到徬徨。

報導指出，英航受同業競爭激烈、員工成本上升等影響，去年英航員工人數已大減，整體平均員工數目由2016年的3.75萬減少717人至3.68萬人，其中英國以外地區員工減少361人。

消息指出，英航香港基地將營運至10月31日後便會結束，不過，未來還是會保留香港飛英國的航線，但將不再有香港員工在該航線提供服務。