川普控中干預美期中選舉 美官員：不可接受

2018-09-27 02:52

〔中央社〕美國資深官員今天說，北京藉各種手段圖利中國共產黨自身，試圖干預並威脅美國的政治體系已遠遠超越各國，所觸及的範圍已達「不可接受」的程度。

美國總統川普今天在聯合國安理會上語出驚人表示，中國為報復美國在貿易上採取的關稅措施，企圖干預美國11月將舉行的期中選舉，「他們不想看到我和我們（共和黨）贏，因為我是第一個敢在貿易上挑戰中國的美國總統。」

川普這番談話一出，聯合國轉播鏡頭隨即切換拍攝同場參與會議、戴著翻譯耳機的中國外交部長王毅，只見他斜眼瞥向右方，還聳了聳肩。而川普沒有提出具體證據。白宮下午則召開簡報會進一步說明川普的指控，資深官員在短短不到5分鐘、僅回答2個提問的簡報會上，也未提出具體新事證。

資深官員指出，中國共產黨藉政治、經濟、軍事、資訊及多樣工具，圖利自己，試圖干預美國的政治體系超越各國，對美國的威脅及所觸及的範圍已達「不可接受」的程度。

他還說，包括在美中貿易糾紛中，中國抵制美國農產品反制，試圖影響美國的農業出口及農民，另外還包括對外國記者在中國採訪從工作到簽證上的壓迫恫嚇，都是證據。

除這些外界已知的情況，究竟中國以哪些作法干預美國期中選舉，資深官員未提出明確新事證。

官員預告，美國將由副總統彭斯於下週對這一議題有全面的闡述。（編輯：何宏儒）